Edu Guedes rasga elogios à Ana Hickmann ao responder perguntas sobre o relacionamento

Ana Hickmann e Edu Guedes decidiram gravar um longo vídeo para responder às perguntas sobre o novo relacionamento. Sendo super fofos, o casal selecionou as melhores perguntas enviadas pelos fãs nas redes sociais da apresentadora.

Em quase esquema de entrevista, os dois derreteram a web com o jeitinho fofo e os elogios que trocaram. Para matar a curiosidade dos fãs, Edu respondeu quem foi responsável por dar os primeiros passos:

- A iniciativa para convidar para jantar fui eu. [E o primeiro beijo] foi você, declarou o apresentador se divertindo.

Na sequência, o chef de cozinha lembrou os anos de amizade que eles tiveram antes de qualquer tipo de relacionamento amoroso.

- A gente trabalhou juntos muito tempo. E a gente sempre se respeitou muito. A gente se encontrava todos os dias, trabalhava todos os dias, não tinha muito tempo para nada. Tinha época da nossa vida que fizemos programas de muitas horas.

Super se divertindo, Edu contou como rolou o primeiro beijo deles. E foi de uma maneira super inusitada, viu?!

- Eu fui dar um abraço, preocupado, e você virou o rosto assim [de maneira que os lábios deles se encostaram].

Outra pergunta foi sobre o relacionamento em si. O seguidor questionou se Ana e Edu tiveram alguma preocupação ou medo antes de assumirem o namoro de maneira pública. Passando a palavra para o amado, a apresentadora disparou:

- Tem que perguntar para ele, né? Porque a pessoa problema sou eu.

Rapidamente o chef de cozinha discordou e rasgou elogios à loira:

- Não, você não é um problema, você está vivendo um problema. [...] Eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que voce? e?, independente dos problemas que voce? esta? passando [...] E o que mais me faz estar do seu lado e? ver que apesar de tudo isso que voce? esta? passando, voce? tem esse sorriso todo dia, voce? cuida do seu filho com muito carinho. [...] A vida e? feita de escolhas e eu escolhi isso.

Do lado de Ana, ela confessou que ficou com medo antes de se envolver com o antigo amigo em meio a tantas polêmicas envolvendo o seu ex-marido, Alexandre Correa.

- Eu fiquei com medo de prejudicar o Edu, porque eu sempre tive muito carinho por ele. [...] Não com relação a julgamentos, mas ao bem-estar dele. Você enfrentou e vem enfrentando situações bem delicadas por mim e pelo meu filho.

A apresentadora também contou que pensou em terminar tudo e não dar continuidade ao namoro por medo, mas Edu não deixou que ela fugisse do amor que ele tinha a dar.