Beatriz se surpreende ao ser questionada se criou um personagem para entrar no BBB24

Após deixar a casa do BBB24, Beatriz foi bater um papo com Thais Fersoza e Ed Gama. A sister foi eliminada no paredão da última quinta-feira, dia 11, que disputava com Davi e Isabelle.

Para começar, Bia foi surpreendida ao ver Ed Gama usando um look de saco de lixo - já que ela amava criar peças diferentonas na casa, principalmente usando sacolas.

Então, os apresentadores quiseram saber a origem do bordão Brasil do Brasil, mas Bia não soube explicar muito bem, apenas disse que a fala saiu do nada dentro da casa do BBB.

- Eu fui para o Brás no intuito de fazer foto para as lojas. Aí como eu gosto de falar e fazer vídeo. Eu comecei a fazer vídeo. Ai os primeiros vídeos que eu gravei eu soltei Brasil. E quando eu fui ver no Brás, todo mundo me chamava de Brasil. E aí Brasil do Brasil aconteceu.

Bia estava tão animada na entrevista, que chegou a chamar Ed de Edgar.

- Uma coisa que eu preciso dizer para você é que eu não me chamo Edgar, eu me chamo Ed Gama, disse o apresentador, arrancando risos de Thais e Bia.

Beatriz é um personagem?

Os apresentadores quiseram saber se Bia realmente é assim na vida real ou se criou um personagem, uma das muitas teorias da conspiração entre os internautas. Ao ser questionada, a sister ficou bastante surpresa.

- Meu deus, chocada. Sério? Nossa, mas a minha rede social tinha tudo que eu deixei? Porque tinha foto minha na barraca, foto minha no comercial de morango, chocada.

Para finalizar, ela ainda negou que tivesse lente de contato nos dentes:

- Não, não tenho. É meu dente mesmo, tenho até um buraco aqui. Nunca botei lente de contato.