Citigroup tem lucro líquido de US$ 3,4 bilhões no 1º trimestre

O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ou US$ 1,58 por ação diluída. O resultado foi inferior aos US$ 2,19 de um ano antes, mas superior à previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 1,18.

Após os resultados, a ação do banco avançava 2,04% no pré-mercado em Nova York, às 9h15 (de Brasília).

O lucro líquido representa uma queda ante os US$ 4,6 bilhões de igual período do ano passado.

No caso da receita, nos três primeiros meses de 2024 ela ficou em US$ 21,1 bilhões, de US$ 21,4 bilhões um ano antes.

O banco norte-americano informa também que retornou US$ 1,5 bilhão na forma de dividendos e recompras, no primeiro trimestre de 2024.

Segundo o Citi, a receita caiu 2% na comparação anual. Excluindo-se um impacto de US$ 1 bilhão relacionado a desinvestimentos, que consistem sobretudo em um ganho com a venda do negócio para consumidores na Índia no ano anterior, as receitas avançavam 3% na comparação anual, acrescenta a instituição em seu balanço.

Já a queda no lucro líquido se deve a gastos mais altos, custo maior com o crédito e receita mais baixa, diz o Citi.