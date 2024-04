Lesionados preocupam São Paulo para estreia no Brasileirão

Após a primeira vitória do tricolor na Libertadores por 2 a 0 sobre o Cobresal-CHI, o São Paulo mira suas atenções à estreia no campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia sua caminhada na competição nacional amanhã, às 21h, contra o Fortaleza, no Morumbis.

O número de jogadores no departamento médico preocupa a comissão técnica. A lista de lesionados tem Ferreira, Lucas Moura, Wellington Rato, Rafinha, Luiz Gustavo e Moreira. Todos são dúvida para a estreia no Brasileirão.

Vaiado na aprtida de quarta da Libertadores, o técnico Thiago Carpini quer afastar a má fase, mas desabafou sobre a falta de opções saudáveis. “O meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. Que a gente possa colocar as ideias e variações em campo e entregar o que for melhor para o torcedor.”

O treinador disse também que entende as críticas, mas garante que segue no comando do tricolor.