Verdão vira e lidera seu grupo na Libertadores

O Palmeiras levou susto logo no início, mas fez prevalecer o amplo favoritismo e venceu o Liverpool-URU por 3 a 1 ontem à noite no Allianz Parque, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. A vitória coloca o Verdão na liderança da chave com quatro pontos. O Independiente del Valle-EQU também tem quatro pontos, mas perde em critérios de desempate.

Como mandante, agora já são 17 partidas de invencibilidade do Palmeiras na competição continental desde maio de 2021. São 11 vitórias e seis empates. Foi a primeira vez na história que o time da Capital enfrentou o Liverpool.

A partida começou complicada, com os uruguaios marcando logo aos dois minutos, após cobrança de falta que Weverton deu rebote. Mesmo com uma equipe mista, o Verdão conseguiu ter o controle da partida e praticamente dominou a maioria das ações. Ainda assim, o alviverde só chegou ao gol de empate nos acréscimos, com Aníbal Moreno desviando de cabeça escanteio cobrado por Veiga.

No segundo tempo, o técnico Abel Ferreira recorreru aos titulares e o domínio foi total. A virada veio aos 13 minutos com Flaco López resvalando outro cruzamento de Veiga, assim como aos 21’, quando meia cruzou para Estêvão ampliar.

O Verdão agora já pensa na estreia do Brasileirão contra o Vitória, domingo, 18h30, no Barradão.