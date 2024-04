Park Bo-Ram, atriz e cantora de k-pop é encontrada morta aos 30 anos de idade

A atriz e cantora de k-pop Park Bo-Ram morreu no dia 11 de abril, como foi informado pela empresa Xanady Entertainment, aos 30 anos de idade.

A agência da cantora informou que o caso será investigado pela polícia, mas a causa da morte ainda não foi revelada. A artista estava se preparando para lançar novas músicas em 2024, pronta para celebrar os dez anos de carreira.

Park Bo-Ram começou a dar seus primeiros passos na carreira como cantora aos 17 anos de idade quando participou do programa Super Star K2, em 2010. Seu lançamento mais recente aconteceu no último dia 3, com a música I Miss You.