Outlet Premium será inaugurado hoje, na Imigrantes, em São Bernardo

O Outlet Premium Imigrantes, novo centro de compras no Estado de São Paulo, inicia suas operações hoje, em São Bernardo. O empreendimento está localizado na saída km 23 da Rodovia dos Imigrantes e tem 78 lojas, distribuídas em uma área aproximadamente 18 mil m² de ABL (Área Bruta Locável) e mais de 1.000 vagas de estacionamento. O investimento na implantação foi de R$ 200 milhões.

Durante a construção foram gerados 1.500 empregos diretos e 6.000 indiretos que beneficiaram o mercado local. Assim como as outras unidades da companhia – agora são sete no total –, o novo centro de compras conta com grandes marcas nacionais e internacionais, o que garante a estratégia de descontos durante o ano inteiro. O espaço também terá restaurantes, lanchonetes e cafés, uma praça pet e um local para crianças poderem brincar.