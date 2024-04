Feirão do emprego atendeu 20 mil pessoas em Sto.André

Aproximadamente 20 mil pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho já tiveram acesso à oportunidade de cadastrar seus currículos no Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André. São cerca de 4.000 vagas disponibilizadas por 78 empresas da cidade.

A iniciativa, que teve sua versão presencial no dia 26 de março, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, continua de forma virtual possibilitando o cadastramento de currículos e o acesso aos serviços da política de inclusão produtiva (cidadania, empreendedorismo e qualificação) até o dia 30 de abril pelo site acesse.santoandre.br/feirao.

“A edição presencial de 2024 do Feirão de Inclusão Produtiva mostrou-se uma ação extremamente bem-sucedida e que continua rendendo bons frutos. As mais de 4.000 vagas oferecidas comprovam a pujança da cidade de Santo André, que tem tomado uma série de ações para incentivar o investimento no município. E este investimento tem vindo em diversos segmentos estratégicos como a indústria, o comércio e a prestação de serviços”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

No dia 26 de março, mesmo dia em que acontecia a versão presencial, 11.351 pessoas acessaram o site do Feirão do Emprego e, entre os dias 27 de março e 9 de maio, 7.728 acessaram o portal, totalizando cerca de 19,1 mil acessos ao site até o momento. No Dell’Antonia, aproximadamente 1.300 pessoas optaram por entregar seus currículos pessoalmente e puderam acessar os serviços disponíveis. Os parceiros que participaram da ação contabilizaram 2.900 atendimentos aos serviços de inclusão produtiva.

O veículo da Cidadania Itinerante, da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, contabilizou, por exemplo, 231 serviços solicitados por 74 pessoas. A maioria destes atendimentos foi de orientação geral (44), mas 32 pessoas aproveitaram a ocasião para pedir a 2ª via do RG e 25 solicitaram a 2ª via do CPF. A solicitação da carteira de trabalho digital também foi um dos serviços mais requisitados, com 32 solicitações, bem como a Certidão Eleitoral, com 21 pedidos.

Outras instituições que também foram bastante procuradas no evento presencial foram a Anhanguera (623 atendimentos), EJA (Educação de Jovens e Adultos) (600), Secretaria de Saúde (372), Sabesp (200), Sest/Senat (142), entre outros.