Fabio Palacio computa apoio de mais de 90 lideranças

O pré-candidato à prefeito de São Caetano Fabio Palacio (Podemos) divulgou ontem que recebeu formalmente o apoio de 90 lideranças que visam a disputa por cadeiras no Legislativo nas eleições de outubro. Os pré-candidatos pertencem aos partidos que estão em seu arco de alianças, como o próprio Podemos, MDB e o União Brasil.

Palacio se reuniu com todos na última quarta-feira, em um buffet da cidade. O Podemos está realizando reuniões para ajudar os pré-candidatos a se capacitar na comunicação, assessoria jurídica, conteúdo, oratória, além de suporte para prestação de contas.

“O que está bom, o que funciona na cidade, não se mexe, se aprimora. E o que não está aplica-se o recurso para melhorar. É preciso ir ao encontro do que o cidadão espera da administração”, falou Palacio no encontro com os apoiadores.