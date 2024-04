Thai Spinello assume direção do PSD Mulher

A vereadora de São Caetanos Thai Spinello, eleita pelo Partido Novo com 835 votos nas eleições de 2020, acaba de assumir o comando do PSD Mulher. A parlamentar ficou quase cinco meses sem partido, após ter deixado o Novo por desentendimentos com a direção partidária.

Spinello foi alçada à presidência do PSD pelo reitor da USCS (Universidade de São Caetano) Leandro Prearo, que também é presidente municipal do PSD. “Isso é muito importante para incentivar as mulheres na política”, disse Prearo.

Como dirigente, Spinello terá a missão de fortalecer a participação feminina na legenda e oferecer mecanismos para a formação da mulher na política partidária.

"Vou trabalhar para o PSD Mulher ganhar mais notoriedade. Quero mais engajamento feminino”, destacou Thai Spinello.