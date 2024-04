Ana Carolina busca estratégias de fomento ao Fundo Social

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) participou ontem, no Palácio dos Bandeirantes, do evento “Estratégias para o Desenvolvimento Social e Captação de Recursos”. A ação foi promovida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. A presidente do Fundo Social de Santo André, Ana Claudia de Fabris também esteve presente.

Balanço dos encontros regionais com os fundos sociais foram apresentados, assim como detalhes do funcionamento do Fundo Social do Estado. Na oportunidade foi entregue o Manual Técnico e Catálogo de Projetos para embasar ações conjuntas com as cidades paulistas.

“O encontro promovido pela primeira-dama é importante para o desenvolvimento social das cidades, em especial, na qualificação profissional e desenvolvimento humano. Fortalecer os fundos sociais municipais é garantir atendimento mais ágil às pessoas em situação de vulnerabilidade”, frisou a deputada.

A ação estadual vem de encontro aos objetivos da Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos dos Presidentes dos Fundos Sociais Municipais do Estado de São Paulo da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), coordenada pela deputada Ana Carolina Serra. As reuniões regionais promovidas pelo grupo indicaram a necessidade da integração entre o governo do Estado e os municípios no fortalecimento das ações sociais nas cidades, respeitando suas especificidades.

“O que foi nos apresentado no evento vem de encontro ao que estamos discutindo na Frente Parlamentar, que possui a participação do Fundo Social de São Paulo e mais 200 cidades paulistas. O nosso objetivo é fortalecer o trabalho na ponta, ou seja, nas cidades. Bom ver que o governo estadual pensa da mesma forma” finalizou a deputada.