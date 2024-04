Bolsas da Europa se recuperam após dados locais, com ganhos liderados por mineradoras

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/04/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação do fraco desempenho de ontem e com ganhos liderados por mineradoras, enquanto investidores digerem dados positivos do Reino Unido e da Alemanha e aguardam o início de fato da temporada de balanços corporativos dos EUA, com resultados de gigantes bancários.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,99%, a 509,57 pontos. Apenas o subíndice de mineração saltava 2,8%, enquanto o de tecnologia subia 0,7%.

No Reino Unido, a produção industrial teve alta mensal de 1,1% em fevereiro, surpreendendo analistas que previam estabilidade. Já o Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,1% no mesmo período, em um novo sinal de que o país está deixando a recessão para trás. Na Alemanha, por sua vez, foi confirmado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) desacelerou a 2,2% em março.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) deixou seus juros básicos inalterados pela quinta vez seguida, mas também sinalizou que poderá cortar as taxas em junho se houver mais indícios de que a inflação na zona do euro caminha para a meta oficial de 2% de forma sustentada.

Tanto o euro quanto a libra operam em forte baixa ante o dólar nos negócios da manhã, o que tende a favorecer as ações de exportadoras europeias.

Investidores na Europa também aguardam hoje balanços de grandes bancos dos EUA, incluindo JPMorgan e Citigroup.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,20%, a de Paris avançava 0,71% e a de Frankfurt ganhava 0,76%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,97%, 0,98% e 1,06%, respectivamente.

Entre ações individuais, a da BP saltava mais de 3% em Londres, após relatos de que a petrolífera britânica foi recentemente alvo de possível aquisição pela Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), dos Emirados Árabes Unidos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires