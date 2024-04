Beatriz é a vigésima eliminada do BBB24

O BBB24 está oficialmente em sua reta final! Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 11, mais uma eliminação na casa mais vigiada do Brasil. Isabelle, Beatriz e Davi disputaram a permanência no vigésimo paredão do reality show. No entanto, a vendedora acabou deixando o jogo com 82,61% dos votos para sair. Davi teve 7,53% dos votos e Isabelle 9,86%. Para quem não lembra, ela caiu na berlinda após contragolpe de Davi.

Depois, os brothers votaram de forma aberta. Davi e Beatriz receberam dois votos cada e o líder teve que desempatar, escolhendo o motorista de aplicativo para ir ao paredão.

Na noite desta quinta-feira, dia 11, também acontece uma nova prova do líder, aquele que levar a melhor garantirá a vaga para a final do jogo. Vale lembrar que o reality da TV Globo está em sua última semana. A grande final acontece no dia 16 de abril, e até lá, o programa segue em modo turbo.