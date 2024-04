Deniziane relata crises de ansiedade após 'BBB 24' e cita 'hate desproporcional' como motivo

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, Deniziane relatou que tem sofrido com crises de ansiedade após sua saída do programa. Nona eliminada do reality show, ela apontou um "hate desproporcional" como motivo e desmentiu informações falsas que passaram a circular após o beijo de Isabelle e Matteus, seu antigo affair, nesta quarta-feira, 10.

"Eu queria ressaltar que a minha crise de ansiedade aconteceu há dias atrás e não ontem por um fato específico", disse Deniziane em stories publicados no Instagram nesta quinta, 11. "Isso é de uma irresponsabilidade tão grande", lamentou.

A ex-sister afirmou que vem sofrendo ataques de ódio na internet há dois meses - ela foi eliminada do programa no final de fevereiro. "Eu nunca me pronunciei sobre o assunto e a minha crise de ansiedade está relacionada exatamente a esse hate desproporcional e não por um fato específico", disse.

Deniziane também recebeu um recado de um de seus antigos rivais no jogo, MC Binn, que fez uma participação no programa BBB - A Eliminação na madrugada de quinta. "Um abraço no seu coração, muita força para você. ... Se precisar, estamos aí", desejou ele ao lembrar dos relatos das crises da ex-BBB.