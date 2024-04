MC Thammy mostra cuidados com pés queimados após prova de resistência em reality show

A cantora MC Thammy mostrou, em algumas publicações no Instagram, como está sua recuperação após sofrer queimaduras de primeiro e segundo graus durante uma prova de resistência em um reality show do cantor de bregafunk Anderson Neiff, chamado N1 Influencers.

O caso aconteceu no último fim de semana, quando a funkeira disputava uma espécie de liderança no reality show promovido pelo cantor nas suas redes sociais. Além de Thammy, ficaram feridos durante a prova, o influenciadores Teus Neiff e Artur Braz. Os três ficaram quinze minutos em pé dentro de um balde com gelo e sal grosso.

Nos stories, a cantora mostrou que usa uma cadeira de plástico para se locomover, sendo puxada pela mãe, até o quarto. "Cadeira de roda é pros fracos, nós temos cadeira de boteco", brincou. Em seguida, explicou: "Agora vou ali dar um rolê, da sala pro quarto. Tinha acabado de vir do quarto pra sala", completou.

A funkeira também aproveitou para se declarar para a mãe, que tem cuidado dos ferimentos. "Tu entende o quanto eu te amo? Eu fico assim pensando, quem eu queria ser quando crescer. E penso que queria ser a senhora. Eu não sei como a senhora consegue ser uma pessoa tão boa e também não entendo por que acontece tanta coisa com a gente. Mas, meu Deus, eu te amo muito mainha. Você não tem noção", declarou.

Quando dos ferimentos, Thammy contou que o bombeiro que acompanhava a prova disse que o jogo não oferecia grandes riscos. "Quando eu tirei o pé (do balde de gelo) eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram pretos", explicou a cantora em uma publicação nas redes sociais. Ainda segundo Thammy, o médico que a atendeu disse que os dedos poderiam necrosar e ela corria risco de sofrer trombose.