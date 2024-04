Como novos suspeitos de apoio a detentos de Mossoró ajudaram na fuga

A Polícia Civil do Pará prendeu mais duas pessoas suspeitas de colaborarem com Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, que passaram 50 dias em fuga do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os suspeitos foram presos no distrito de Mosqueiro e no município de Vigia na última quarta-feira, 10.

Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos a partir da Operação Caronte, deflagrada justamente para execução dos mandados de prisão preventiva da dupla. Os presos irão responder por favorecimento pessoal dos foragidos e associação criminosa armada.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, o delegado-geral, Walter Resende, explicou que os suspeitos providenciaram uma embarcação com pescadores locais para trazerem os fugitivos da baía para a terra quando chegaram ao Pará. A embarcação que teria sido utilizada durante a fuga foi localizada e periciada pelas autoridades, segundo o delegado.

A Polícia afirma que ambos os presos integram facções criminosas. Um deles, localizado em Mosqueiro, perto de Belém, teria papel destaque em uma facção, atuando como responsável pela distribuição de drogas em grande escala.

Ele é considerado o principal envolvido na facilitação da fuga de Rogério e Deibson. O segundo preso, localizado em Vigia, teria colaborado com a fuga na passagem dos foragidos pela capital paraense.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já estão inseridos no sistema prisional onde permanecem à disposição da Justiça.