Meghan Markle e Príncipe Harry vão ganhar mais duas séries na Netflix

Vem aí? Ao que parece, os projetos de Meghan Markle e Príncipe Harry não param de pipocar! Isso porque, segundo a People, o casal deve ganhar mais duas séries na Netflix.

Vale lembra que, em 2022, o documentário do casal fez um baita sucesso na plataforma de streaming, já que mostrava de pertinho as polêmicas em torno da renúncia dos deveres reais e as brigas entre as famílias.

Agora, contudo, as novas séries não devem focam apenas na realeza. De acordo com a revista, o primeiro projeto vai ser sobre culinária, jardinagem, entretenimento e amizade e tem Meghan como produtora executiva. Enquanto o outro projeto será sobre esporte, mais especificamente sobre a visão de Harry sobre o pólo profissional, seu esporte favorito.

Ambas as séries ainda estão apenas no papel e não possuem data de lançamento.