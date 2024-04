Lelê rompe ligamento do joelho e pode não jogar mais pelo Fluminense na temporada

Após deixar o campo aos prantos, durante a vitória sobre o Colo-Colo por 2 a 1, na última terça-feira, no Maracanã, o atacante Lelê, após a realização de uma ressonância magnética, teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com isso, a tendência é que o atleta perca o restante da temporada.

"O atacante Lelê foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desejamos uma boa recuperação ao nosso camisa 18. Estamos com você, Guerreiro", disse o Fluminense em nota, sem pontuar o tempo de recuperação. Em casos similares, os atletas se recuperaram após 6 a 8 meses de tratamento.

A gravidade da lesão fez o técnico Fernando Diniz adotar o tom pessimista durante a coletiva de imprensa. "A nota triste do jogo hoje foi a contusão do Lelê. É um jogador que tem se dedicado muito, evoluiu muito do ano passado para cá. Às vezes um jogador para jogar no Fluminense, time grande, de massa, de torcida, leva um tempo para se adaptar. Mas ele evoluiu muita coisa do ano passado para cá, ajudou muito no Campeonato Carioca e infelizmente ele vai ficar um tempo aí afastado."

Lelê tem 50 jogos com a camisa do Fluminense e oito gols marcados, sendo seis só na atual temporada. O atacante, inclusive, vinha tendo mais oportunidades com Fernando Diniz e parecia que se tornaria uma peça importante ao longo do ano. No entanto, a lesão atrapalhou os planos do atleta.

Sem Lelê, Fernando Diniz começa a preparar o Fluminense para a estreia no Brasileirão. O time tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.