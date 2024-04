Fotoclube do Grande ABC conquista premiações no Brasil e mundo

O Fotoclube ABCclick, composto por fotógrafos do Grande ABC, celebrou no último mês duas vitórias consecutivas. Obras nascidas no grupo foram reconhecidas tanto no 3º Salão Fotográfico Nacional Trevo Photo Art Brasil, como na Europa, no 8º Salão Internacional de Fotografia ONYX 2024, realizado na Romênia.

No Trevo Photo Art Brasil, realizado em Salvador-BA, o ABCclick obteve o primeiro lugar entre os fotoclubes participantes. O resultado, divulgado no dia 24 de março, coroou o esforço coletivo dos associados, que enviaram 240 fotos, das quais 92 foram aceitas, 4 receberam Menção Honrosa, 1 medalha de bronze, 3 de prata e 4 de ouro.

Já no 8º Salão Internacional de Fotografia ONYX 2024, realizado em Campina, Romênia, e com resultado também divulgado no dia 24 de março, o ABCclick repetiu o feito, conquistando o primeiro lugar entre os fotoclubes participantes. A competição contou com a participação de 447 fotógrafos de diversos países, incluindo Índia e países europeus, sempre fortes em salões internacionais de fotografia.

CONCURSO ABERTO

Atualmente o grupo está com seu próprio concurso fotográfico aberto, pela 11º edição, com inscrições gratuitas até 1º de maio. Mais informações: www.abcclick.com.br/11salao