José Loreto relembra fim de casamento com Débora Nascimento: Achava que minha carreira tinha acabado

Quem se recorda da separação de José Loreto e Débora Nascimento sabe que a internet não foi boazinha com o ator, que era acusado de infidelidade com a atriz, em 2019. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, José falou pela primeira vez sobre o período e desabafou quanto ao que passou na época.

- Já fui cancelado, voltei, e o mundo está aí em eterna transformação. Estou numa grande fase de realização profissional, digamos que é a minha melhor fase. Posso relaxar e escolher. Hoje estou com a faca e o queijo na mão, e o único que preciso fazer é errar o menos possível, aí dará certo, disse.

O ator detalhou que após a polêmica teve medo de perder trabalhos:

- Fiz um trabalho calado. Bons amigos e diretores me aconselharam. Lembro do Papinha [Rogério Gomes, diretor], me vendo sofrer, com o mundo caindo nas minhas costas, ele falou: Relaxa, você é jovem. Eu já perdi impérios. Você vai recuperar tudo. E naquela época [2019], eu achava que minha carreira tinha acabado, que era o fim. Fui trabalhando, fazendo meu teatro, montei um grupo de teatro, e fui provando meu trabalho com bons personagens. Dei a volta por cima porque era para ser. Não tinha como minha vida amorosa ser maior que meu trabalho artístico, completou.