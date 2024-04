O.J. Simpson: filmes, séries e livros para entender a vida e as polêmicas em torno do astro

O ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson morreu, nesta quarta-feira, 10, aos 76 anos, vítima de câncer. Além de sua carreira na NFL e no cinema, o astro ganhou fama mundial por ter sido acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ron Goldman, na década de 1990. Ele foi absolvido em um julgamento que se tornou um dos mais famosos da história dos Estados Unidos.

Em 2008, Simpson foi condenado por um assalto a mão armada e passou nove anos preso, até receber liberdade condicional, em 2017. Confira abaixo filmes, séries, documentários e livros para entender a vida e polêmicas em torno do atleta:

O.J.: Made in America (2016)

Este documentário em longa-metragem reconstrói os eventos do julgamento de O.J. Simpson por meio de depoimentos de pessoas próximas e investigadores do caso. Dividido em cinco partes, o filme ganhou o Oscar de melhor documentário em longa-metragem de 2017 e tornou-se o filme mais longo a conquistar o feito, com 7 horas e 47 minutos. Onde assistir: Star+ e AppleTV+.

Caso O.J. Simpson: A Prova Esquecida

Série documental de seis episódios, esta produção apresenta novas provas e teorias sobre o caso de O.J. Simpson, a partir de análises e reconstituições do suposto crime. Onde assistir: Discovery+ ou canal Discovery+ do Prime Vídeo.

The People v. O. J. Simpson: American Crime Story

A primeira temporada da série dramática American Crime Story, da FX, foi baseada no julgamento de O.J. Simpson. O ator Cuba Gooding Jr. vive o ex-jogador de futebol americano na produção, que tem dez episódios e recebeu nove prêmios Emmy em 2016. Onde assistir: Star+.

A produção é baseada no livro American Crime Story: O Povo Contra O. J. Simpson (Darkside), de Jeffrey Toobin, repórter que cobriu o julgamento para a revista New Yorker. O livro apresenta detalhes da investigação e dos autos que ajudam a compreender por que o astro foi inocentado. (Darkside, 460 págs, R$ 69,19 | E-book: R$ 48,90).

O.J. Simpson: Skin Deep

Este documentário de 40 minutos destaca o aspecto sociológico e racial do julgamento de O.J. Simpson e mostra como o caso aumentou as tensões e discussões sobre racismo e discriminação nos Estados Unidos. Onde assistir: disponível para aluguel no AppleTV+.

O Assassinato de Nicole Simpson

Este filme de 2019 busca reconstruir de forma dramática a morte de Nicole Simpson a partir da perspectiva da mulher. Nesta versão da história, ela é assassinado pelo serial killer Glen Edward Rogers, e não por O.J. Simpson. Onde assistir: Globoplay (pacote com Telecine).

If I Did It: Confessions of the Killer

Escrito por O.J. Simpson com um ghostwritter, este livro narra como o astro teria cometido o assassinato, "caso o tivesse cometido". Uma edição lançada mais tarde, em 2007, também inclui ensaios escritos por membros da família de Ron Goldman, da equipe jurídica e do próprio ghostwriter de O.J. A família Goldman acredita que o livro foi uma espécie de confissão. A obra não foi traduzida no Brasil.