Evento de adoção de cães será realizado sábado no Shopping Metrópole

Neste sábado (13) o Shopping Metrópole, em parceria com a Encontrei um Amigo – projeto que, há mais de 15 anos, resgata, reabilita e proporciona um recomeço a cães e gatos –, promove um evento de adoção de cachorros. A iniciativa é ideal para as pessoas que amam animais e desejam acolher um novo membro na família; de acordo com o centro comercial, o encontro também busca informar os visitantes do shopping e moradores do entorno sobre a importância da adoção consciente e dos cuidados com os animais.

Todos os pets disponíveis são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. A maioria dos cães foi abandonada e resgatada pela Encontrei um Amigo.

Para os interessados em adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identificação e passar por uma entrevista. É importante também levar vídeos da casa em que o cachorro vai morar, mostrando possíveis locais de fuga, como janelas, portões e muros. No dia, o futuro tutor preencherá uma ficha de adoção, que pode ser enviada com antecedência pelo link. Todo o processo será conduzido pela equipe da Encontrei um Amigo e a decisão final acerca da adoção é de responsabilidade da organização.

O evento será realizado no corredor central do Shopping Metrópole. Caso o interessado não possa adotar um animal, outra forma de ajudar é comprando os produtos do projeto, como garrafas, cadernos e ecobags, que estarão disponíveis no local. No dia, a Encontrei um Amigos também estará recebendo doações de medicamentos, roupinhas, cobertores, ração, tapetes higiênicos, brinquedos, lenços umedecidos, materiais para curativos (gaze e esparadrapo).