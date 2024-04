Faculdade Engenheiro Salvador Arena anuncia seleção para quatro cursos

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena recebe desde o começo do mês inscrições ao processo seletivo para o 2º semestre dos cursos de graduação em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. Serão 40 vagas gratuitas para cada curso, sendo metade delas destinada à livre concorrência (sem estipulação de renda), e a outra metade para vagas sociais (àqueles com renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos).

O processo seletivo, organizado pela Vunesp, será realizado em uma única fase presencial em São Bernardo, por meio de vestibular.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 de 3 de maio, com uma taxa de R$ 40 para cada curso. A Faculdade oferece a opção de isenção desta taxa, cujo pedido poderá ser feito até às 23h59 desta sexta (12), conforme critérios descritos no edital e sujeita a análise dos documentos solicitados.

A prova está prevista para 9 de junho, das 14h às 18h30. Enquanto isto, os resultados estarão disponíveis a partir de 3 de julho, com o início agendado para 1º de agosto.