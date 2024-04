Diadema promove Semana de Incentivo à Leitura

A Rede de Bibliotecas de Diadema promove, entre os dias 11 e 20 de abril, oficinas e contações de histórias nas unidades Santa Luzia, Olíria de Campos Barros, Vila Nogueira, CEU das Artes, Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus , Centros Culturais Serraria e Vladimir Herzog, a Semana de Incentivo à Leitura. O evento pretende colocar em destaque o livro para o público geral e para os portadores de deficiências visuais.

A coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema, Ruymar Marazo, explica que o intuito desse evento é estimular a leitura para todos os públicos. “Por meio de diversas atividades, pretendemos despertar o interesse pela leitura nas crianças, jovens e adultos, visto que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional”, afirma Ruymar. “Queremos, também, estimular a criatividade, pois auxilia na ampliação da linguagem e da leitura de mundo que cada um tem”, complementou.

Paula Knoll, que contará as histórias “O Menino Que Não Sentia Medo”, “A Princesa e a Ervilha”, “O Soldadinho de Chumbo” e “O Machado de Prata”, nos dias 11, 12, 16 e 18 de abril, compartilha suas expectativas para as contações, que serão realizadas em diferentes equipamentos públicos. “Por meio desses contos clássicos, quero exercitar a imaginação do público com elementos lúdicos, fantoches, cenários e muitas cores”, explicou a contadora.

FOCO NO BRAILE

No dia 17 de abril, na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira, Ana Maria Rosalini convidará o público a mergulhar nos contos “Alice No País Das Maravilhas” e Os “Três Mosqueteiros”. Segundo Ana, seu objetivo é aproximar as crianças da leitura em braile. “Nossa atividade vai apresentar para as crianças que não conhecem esse sistema de leitura, mostrando que há outras formas de abrir os horizontes da mente”, explicou. “Também queremos promover a inclusão nesses espaços culturais”, complementou Ana.

A atriz Ana Cláudia Viana de Lima experimenta novas abordagens ao ler a história do livro “Os convidados da Senhora Olga”, da autora Eva Montanari. “Minha intenção é ir além do braile. Como sou intérprete, gosto de mexer com as palavras que denotam cheiros, sensações e que estimulam a imaginação desse público”.

O ilustrador Danilo Marques utilizará o recurso da ilustração simultânea enquanto incentiva a leitura de suas obras em braile. “Por meio do flipchart, pretendo dar vida aos personagens das minhas histórias”, esclareceu.

“Enquanto isso, os participantes que são cegos ou possuem baixa visão, poderão ler em braile e se aventurar no desenvolvimento da história que farei por meio da voz e das texturas presentes na obra”, finalizou o ilustrador.

PROGRAMAÇÃO

11/4 – Quinta-feira – 10h (Contação de Histórias)

O Menino Que Não Sentia Medo – Livre

Paula Knoll, contadora de histórias, narra a história, baseada no conto dos irmãos Grimm, de um garoto em que cria uma história na qual, por meio do absurdo das situações apresentadas, se depara com uma situação complexa.

Biblioteca Santa Luzia: R. Martins Fontes, 110 – Taboão

12/4 – Sexta-feira – 14h (Contação de Histórias)

A Princesa e a Ervilha – Livre

Paula Knoll, contadora de histórias que aplica técnicas lúdicas de utilização de objetos, narra a história baseada no conto de Andersen que conta a história do príncipe que viajou o mundo a procura da verdadeira princesa.

Biblioteca Olíria de Campos Barros: R. Graciosa, 300 – Centro

15/4 – Segunda-feira – 10h e 13h (Encontro Literário)

Gincana Literária com Braille – 10 anos

Neste evento, Ana Maria Rosalini proporcionará uma brincadeira com o público para mostrar mais sobre a literatura infantil e infanto-juvenil das bibliotecas da cidade que foram publicadas em Braille e em fonte ampliada, fazendo com que a plateia tente adivinhar nome de personagens e livros que estão em Braille.

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira: R. Bernardo Lobo, 263 – Vila Nogueira

16/4 – Terça-feira – 14h (Contação de Histórias)

O Soldadinho de Chumbo – Livre

A contadora de histórias Paula Knoll, apresenta a história, de forma lúdica e divertida, do soldadinho de chumbo que se difere dos outros por lhe faltar uma pena, e se apaixona por uma linda bailarina de papel, despertando a ira e a inveja de um palhacinho malvado. Neste dia, também haverá Feira de Troca de Livros, das 10h às 16h.

CEU Das Artes: Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União

17/4 – Quarta-feira – 10h e 14h (Contação de Histórias)

Semana Municipal de Incentivo à Leitura: Os Convidados da Senhora Olga – Livre

Ana Cláudia Viana de Lima convida a todos a conhecer o incrível mundo da literatura com os clássicos da nossa infância, como Alice No País Das Maravilhas e Os Três Mosqueteiros, e adentrar nesse mundo lúdico cheio de aventura.

Centro Cultural Serraria: R. Guarani, 790 – Serraria

18/4 – Quinta-feira – 14h (Contação de Histórias)

O Machado de Prata – Livre

Com a contadora de histórias Paula Knoll e baseado na fábula de Esopo, “O Machado de Prata” narra uma história de honestidades e desonestidades, fazendo o público refletir. Neste dia, também haverá Feira de Troca de Livros, das 10h às 16h.

Centro Cultural Vladimir Herzog e Biblioteca Paineiras: R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

19/4 – Sexta-feira – 14h (Contação de Histórias)

Contação Com Ilustração – Livre

O ilustrador e arte-educador, Danilo Marques, convida o público para ouvir histórias que foram publicadas em formato acessível pela Fundação Dorina Nowill, enquanto, ao mesmo tempo, as desenha no papel.

Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus: R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema

20/4 – Sábado – 10h (Encontro Literário)

Clube Leia Mulheres – 14 anos

O livro que será comentado e debatido neste mês no Clube Leia Mulheres será “Extraordinárias Mulheres Que Revolucionaram o Brasil”, de Duda Porto e Aryane Cararo, um livro infanto-juvenil que reúne certa de 40 minibiografias de mulheres importantes na história do país em diversos âmbitos, como político, cultural e científico.

Biblioteca Olíria de Campos Barros: R. Graciosa, 300 – Centro