Fábio Porchat, Romulo Estrela e mais... Veja os famosos que marcaram presença no aniversário de 40 anos de Junior Lima

Junior Lima celebrou na última quarta-feira, dia 10, seu aniversário de 40 anos de idade. Prestes a lançar a segunda parte de seu álbum solo - o cantor chamou familiares e amigos para comemorar a data com um festão, em São Paulo.

Entre os convidados, estava Fábio Porchat e a namorada. Vale lembrar que o humorista está lançando um filme com Sandy - Evidências do Amor - que estreia nesta quinta-feira, dia 11, nos cinemas.

Sandy marcou presença e arrasou no look com uma blusa trabalhada na transparência. Inclusive, Lucas Lima, seu ex-marido, também passou por lá. O músico se manteve próximo a família da ex mesmo após divórcio.

Os pais de Junior e Sandy, Noely e Xororó posaram para cliques na entrada do evento. Assim como Monica Benini, esposa do músico.

E, por fim, Romulo Estrela fechou a lista de convidados famosos.