Semasa promove 14ª edição da Gincana Ecológica no Jardim Alzira Franco

Como parte das comemorações do aniversário de Santo André, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promove mais uma edição da Gincana Ecológica neste sábado (13), no Jardim Alzira Franco.

O evento, que ocorre das 10h às 15h, tem como objetivo dar um novo destino aos brinquedos em bom estado que foram doados nas Estações de Coleta de Santo André. A atividade será realizada na Praça Alzira Franco, no encontro das ruas Asa Branca e Metrópole.

Esta é a primeira vez que a comunidade recebe a ação socioambiental da autarquia, proporcionando momentos de alegria e descontração para as crianças. Será a 14ª edição da Gincana Ecológica desde sua estreia, em 2021. Ao longo desse período, 1.650 crianças foram beneficiadas, com a distribuição de mais de 3 mil brinquedos.

Durante a atividade, os participantes passarão por uma série de brincadeiras, como a roleta da sorte, tomba-lata, bola ao cesto e minigolfe, acumulando pontos ao longo do percurso. Ao final, as crianças têm a oportunidade de escolher um brinquedo entre dezenas de opções, incluindo bonecas, carrinhos, patins, bicicletas e muito mais.

A Gincana Ecológica reforça o compromisso do município de Santo André com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, que visam promover mais qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente. A participação é totalmente gratuita, e também haverá distribuição de pipoca e suco para complementar a diversão.