Manifestantes pedem readmissão de enfermeira demitida após denúncia contra médico

Manifestantes se reúnem nesta quinta-feira (11), na frente na Policlínica do Alvarenga, em São Bernado, para protesto em apoio a enfermeira que foi demitida após denunciar caso de importunação sexual no local. O médico ginecologista Rogerio Pedreiro é investigado pelo ato contra a funcionária da unidade de saúde que foi demitida pouco tempo depois de realizar a denúncia. Com histórico de acusações, ele já foi preso em 2012 e 2019, suspeito de abusar de pacientes. O caso ocorrido na região é apurado pela DDM (Delegacia da Mulher) são-bernardense.

No local, dezenas de pessoas se manifestam contra o crime, com cartazes cobrando a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). A vereadora são-bernardense Ana Nice (PT) participou do ato e condenou a demissão. "Encaramos esse caso com bastante indignação, é uma trabalhadora que sofreu violência sexual no seu local de trabalho, e ao invés da prefeitura de São Bernardo e a empresa que a contratou acolher essa trabalhadora, demitiram. Enquanto Câmara, nós eencaminhamos um requerimento de informação pra prefeitura e estamos aqui com a população fazendo essa denúncia pública e cobrando da empresa a readmissão desta trabalhadora", disse a vereadora.

Além da parlamentar, representantes do Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres, da Frente Regional ABC, do Fórum Regional das Mulheres e do Comitê de Promotoras Legais Populares.

A GCM (Guarda Civil Municipal) bloqueou a entrada da equipe de reportagem na unidade de saúde. Ao menos três viaturas e nove agentes estavam no local.

O caso foi divulgado pelo Diário em março, na época, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que a Polícia Civil investiga atualmente dois casos de importunação sexual, registrados nos últimos dias 4 e 22 de março, na mesma unidade contra o médico. O depoimento da enfermeira relata que o homem a ofendia com comentários de cunho sexual. No Boletim de Ocorrência, ela disse que inicialmente não comunicou aos superiores por se sentir acuada pelo fato de Rogerio Pedreiro ser médico.

Já no último dia 29 de fevereiro, ela estava na sala de ultrassom da policlínica quando Rogerio se aproximou e tocou em partes íntimas dela. “A vítima relata que pediu para que o autor se afastasse e disse que iria denunciá-lo. O autor balançou os ombros em tom de deboche e se afastou”, diz o boletim. Ela reportou o ocorrido para suas superiores, que a aconselharam a registrar Boletim de Ocorrência contra o autor.

Contratada em janeiro para trabalhar na policlínica, ela foi demitida pouco tempo após realizar a denúncia. Em entrevista à Universa UOL, a Sigma, empresa responsável pela contratação da enfermeira e do médico, explicou que a demissão da vítima não teve ligação com a denúncia.

OUTROS CASOS

O ginecologista Rogério Pedreiro foi preso em 2012 suspeito de abusar sexual de duas pacientes (mãe e filha) durante atendimento no então consultório dele na Zona Sul. Além dessas duas vítimas da Capital e duas no Grande ABC, ele já foi denunciado por ter molestado mais seis mulheres.

Em abril de 2019, o médico acabou preso novamente na Zona Sul. Na época, ele estava foragido há quase dois meses e foi identificado ao passar em um radar inteligente. Apesar das denúncias, ele continuou trabalhando normalmente.

O Diário procurou a prefeitura de São Bernardo e aguarda retorno sobre o caso. No local, os manifestantes informaram que o médico se encontra afastado.

(Colaborou Beatriz Mirelle)