Maíra Cardi é flagrada comprando roupas de bebê durante viagem

Maíra Cardi voltou a chamar a atenção desde que decidiu voltar às redes sociais! Dessa vez, a influenciadora deixou uma pulga atrás da orelha ao surgir olhando roupinhas de bebê durante a viagem pela Suíça com o marido, Thiago Nigro.

O próprio coach financeiro estava seguindo a esposa pela loja e flagrou o momento, compartilhando com seus seguidores logo na sequência. No momento, Maíra estava mexendo nas araras com roupinhas de bebê e parecia escolher algumas para comprar.

O que está escondendo da gente, meu amor?, questionou Thiago na legenda da publicação.

Vale lembrar que, antes de deixar as redes sociais, Maíra confessou que gostaria de ter mais herdeiros com o amado. Cardi já é mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, de relacionamentos anteriores.