Beatriz fica envergonhada após pedido de Lulu Santos no BBB24, mas Alane rebate: - Está famosa

A madrugada desta quinta-feira, dia 11, foi marcada por mais uma festa para os brothers que seguem no BBB24. Com apresentação de Lulu Santos, o top 5 se divertiu, mas também rolou muita conversa.

A noite começou agitada para o Grupo Fadas que está super feliz em seguir na casa mais vigiada do Brasil nas últimas semanas do reality. Rolou brinde, gritaria e muita comemoração, é claro.

Mas, o que chamou a atenção mesmo foi o tanto de carinhos trocados por Matteus e Isabelle. Vale lembrar que os dois estavam dando indícios de um possível clima de romance, mas ainda não tinham se beijado de fato.

No comecinho da festa, os dois se abraçaram muito e trocaram beijos no rosto. O gaúcho estava todo sorridente e feliz de estar na grande final ao lado dos amigos, mas principalmente por estar com Isabelle.

Depois de dançarem coladinhos na pista, o brother confessou que gostaria de beijar a dançarina. Isabelle tentou desconversar, mas ao ser questionada se gostaria de beijá-lo também, ela apenas sorriu e ficou em silêncio. Uepa!

Os dois seguiram juntinhos, dançando bem pertinho e se abraçando enquanto aproveitavam as comidas e bebidas disponíveis.

Depois de resistir muito, Isabelle correu para a sala da casa e se jogou no sofá antes de disparar:

- Como é que eu vou resistir a isso, meu Deus?

A sister estava se referindo ao desejo de trocar beijos com Matteus, uma vez que os dois ainda estavam apenas dançando coladinhos, mas o gaúcho ainda estava respeitando a vontade de Isabelle de não se beijarem.

Por outro lado, Alane e Beatriz estavam incentivando o brother a beijar a amiga de uma vez por todas. A vendedora chegou a falar que Matteus estava sendo lerdo em não perceber que Isabelle também queria beijá-lo.

Os dois voltaram a dançar juntos e chegaram a cantar Medo Bobo de Maiara e Maraisa, mantendo a tensão lá em cima. Porém, o beijo só foi acontecer depois de muita enrolação, no Quarto Fadas.

O brother viu que a amiga tinha sumido da festa e decidiu ir atrás dela. Isabelle estava sentada no chão, entre as camas, pensando mais uma vez se devia continuar resistindo às investidas do gaúcho.

Depois de uma rápida conversinha, Matteus puxou Isabelle para pertinho e não deu outra: o beijo rolou!

Mas a noite não teve só beijo não! O show de Lulu Santos agitou os brothers, mas um pedido pegou Beatriz desprevenida.

Quando o cantor desceu para dançar com os participantes, ele disparou:

- Não me derruba.

Vale lembrar que Bia chegou a ser punida por derrubar Sabrina Sato e depois derrubou Ivete Sangalo a pedido da própria cantora. Será que Lulu ficou mesmo com medo ou era apenas uma brincadeirinha?

Um pouco depois, a sister sentou para conversar com Alane e confessou que ficou com vergonha do pedido feito por Lulu Santos. A bailarina tentou confortar a amiga e disse:

- Você deve estar famosa.

Então a vendedora rebateu:

- Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos.