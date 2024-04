Namorada nega ingestão de bebida alcoólica por motorista do Porsche

A namorada do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, negou que ambos beberam no dia do acidente que matou um homem. Na madrugada do dia 31 de março, ele conduzia o Porsche que bateu na traseira do Renault Sandero dirigido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, na Avenida Salim Farah Maluf, Zona Leste da Capital. Viana, que estava trabalhando no momento da colisão, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu por traumatismos múltiplos horas depois do acidente.

A namorada de Fernando contradiz as testemunhas que afirmavam que o empresário havia consumido bebidas alcoólicas, ao afirmar que ele não bebeu álcool por estar dirigindo. Ela disse que o casal tem o hábito de não beber quando um deles está no comando do volante. Eles se encontraram com amigos em restaurante, onde apenas o outro casal bebeu.

Em seguida, segundo o depoimento, foram para uma casa de pôquer, onde Fernando não bebeu, mas jogou. Uma discussão surgiu porque ele não queria ir embora devido aos seus ganhos no jogo. A namorada decidiu não voltar para casa com ele, então um amigo ocupou o banco do carona no Porsche de Fernando, enquanto a namorada do amigo dirigiu o outro carro, levando a namorada de Fernando.

PRISÃO

A Justiça de São Paulo negou na segunda-feira, 8, o pedido de prisão preventiva contra o empresário. O processo corre em segredo de Justiça. Por esse motivo, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou apenas que a decisão foi tomada pela 1ª Vara do Júri da Capital, e que foram “fixadas diversas medidas cautelares em lugar da prisão preventiva”.

Foi estabelecida fiança de R$ 500 mil para que Andrade Filho siga em liberdade, montante que deve ser usado para “eventual reparação de danos” à família do motorista de aplicativo, além da proibição de aproximação e contato com a vítima sobrevivente e testemunhas.