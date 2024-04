Filme revela quem eram os maiores inimigos de Lampião

O documentário Acordo com Lampião? Só na boca do fuzil!, dirigido por Marcelo Felipe Sampaio – de São Bernardo –, com roteiro do jornalista e historiador Moacir Assunção, estreia no domingo, 14 de abril, a partir das 12h30 no REAG Belas Artes, na Capital, com entrada gratuita.

O filme aborda os principais inimigos de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião (1898-1938), o maior bandoleiro da história do Brasil, que são os moradores da cidade de Nazaré do Pico, no sertão pernambucano, que ficaram conhecidos por nazarenos. “É uma história praticamente desconhecida do cangaço. O pessoal fala muito do Lampião e das volantes (patrulhas policiais)que o combatiam. Mas Lampião não tinha medo das volantes, e sim dos nazarenos. Porque eram homens parecidos com ele, que tinham a mesma resistência”, destaca o cineasta.

O documentário conta as histórias de personagens praticamente desconhecidos do grande público como Davi Jurubeba, Mané Neto, Odilon Flor e Euclides Flor, todos nazarenos, que combateram Lampião durante boa parte dos anos 1920 e 1930.

O livro de Moacir Assunção Os homens que Mataram o Facínora – A História dos Grandes Inimigos de Lampião (Realejo, 2021), foi finalista do Prêmio Jabuti 2008, serviu de base para o filme.

A obra foi produzida de forma independente, com viagens para as cidades de Juazeiro do Norte, Floresta e Nazaré do Pico, todas no Pernambuco.