Sandy e Lucas Lima marcam presença em aniversário de Junior Lima e cantor declara: Severamente alcoolizado

Mesmo após o fim do casamento com Sandy, Lucas Lima continua sendo um grande amigo da família. E, claro, recebeu um convite para marcar presença no aniversário de 40 anos de idade de Junior Lima, que rolou em São Paulo, na última quarta-feira, dia 10.

Sandy e Lucas foram vistos na entrada do local, mas chegaram separados. Inclusive, a cantora chamou a atenção por usar um look todo trabalho na transparência para curtir a noite.

Mais tarde, nos Stories, Lucas revelou que havia bebido muito na festa:

Severamente alcoolizado, começou ele.

Que continuou:

Assistindo seriezinha antes de deitar de vez para não atacar o refluxo. A gente perde a dignidade, mas não perde a responsabilidade, toma essa aí. Meu Deus, acabei não filmando nada na festa além do vídeo que postei, é isso mesmo, presente no momento, mindfulness, mais histórias e menos Stories, namastê. Se beber, não poste.

Parece que a festa foi boa, não é?