Acidente com ônibus de turismo deixa 8 mortos e 23 feridos na Bahia

Ao menos oito pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas após um ônibus de viagem bater em um barranco e tombar na BR-101, nas proximidades da cidade Teixeira de Freitas, na Bahia, na madrugada desta quinta-feira, 11. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado, o tombamento foi registrado na altura do km 885, por volta das 4h30.

As vítimas feridas foram encaminhadas para atendimento em hospital da região, ainda segundo informou o órgão. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

"Um ônibus da empresa RM Viagens e Turismo com 34 pessoas, com sede na cidade de Rio de Janeiro, seguia em excursão e fazia o trajeto entre o Rio e Porto Seguro, quando o veículo bateu em barranco e tombou", afirmou a PRF. A capacidade total do veículo é de até 44 passageiros.

A empresa de ônibus não foi localizada. As causas do acidente ainda serão investigadas.