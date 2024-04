Novo arranjo partidário consolida força de Marcelo Lima na Câmara

Mesmo sem o apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB), o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) saiu fortalecido da janela partidária, encerrada na sexta-feira. Embora o chefe do Executivo tenha indicado sua sobrinha Flávia Morando (União Brasil) como candidata à sucessão, Marcelo detém o endosso da maioria da base governista na Câmara de São Bernardo.

Dos 28 parlamentares, 12 estão no grupo do ex-vice prefeito: Danilo Lima (Podemos), que é primo de Marcelo; Ivan Silva (PRTB); Joilson Santos (PRTB); Gordo da Adega (Podemos); Palhinha (Avante); Netinho Rodrigues (Podemos); Dr. Manoel (PMB); Toninho Tavares (Agir); Fran Silva (Avante); Reginaldo Burguês (Agir); Aurélio (Podemos); e Henrique Kabeça (PMB).

Chama atenção a presença de fortes aliados de Morando no grupo de Marcelo, como Ivan Silva, líder do governo tucano na Câmara e Fran Silva, que era secretário de Cultura e Juventude até semana passada - voltou ao Legislativo por conta da regra de desincompatibilização.

Além deles, o grupo também tem nomes que deixaram o PSDB, partido do prefeito, para apoiarem o ex-deputado, como Danilo Lima, presidente da Câmara, Henrique Kabeça e Toninho Tavares.

Marcelo Lima é o pré-candidato com o maior apoio no Legislativo. Depois dele, vem o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que conta com o respaldo de oito vereadores: Julinho Fuzari (Cidadania); Pery Cartola (Cidadania); Estevão Camolesi (Cidadania); Alex Mognon (Progressistas); Glauco Braido (MDB); Paulo Chuchu (PL); Dr. Eliezer Mendes (PL); e Lucas Ferreira (PL). Entre os nomes, chamou atenção a presença de Camolesi no grupo de Manente. Isso porque o ex-tucano é um aliado de longa data de Orlando Morando, tendo sido, inclusive, presidente da Câmara com a indicação do chefe do Executivo.

Indicada pelo prefeito, Flávia Morando tem apoio de cinco vereadores, embora nenhum deles seja tucano. Maurício Cardozo (União Brasil), vice-líder de governo; Almir do Gás (PRD); Jorge Araújo (União Brasil); Bispo João Batista (Republicanos); e Hiroyuki Minami (Republicanos) são os que respaldam a indicação do chefe do Executivo.

Os vereadores da bancada do PT - composta por Ana do Carmo, Ana Nice e Getulio do Amarelinho -, por sua vez, são os únicos representantes da pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) no Legislativo. O petista também tem o apoio do suplente Lindomar Babá (PSB), que deixou a cadeira após o retorno dos vereadores licenciados na sexta-feira.

PSDB

O partido que nas eleições de 2020 viveu o seu melhor momento em São Bernardo elegendo prefeito e mais dez vereadores, hoje está completamente desidratado. Com exceção de Orlando Morando, no Executivo, o ninho tucano não tem mais nenhum representante no Legislativo da cidade.

GRUPOS FORMADOS

A divisão dos grupos dos pré-candidatos a prefeito foi notada ontem, na primeira sessão após o fim da janela partidária. Presente no plenário, o Diário registrou pequenas reuniões ao longo do pequeno expediente e da ordem do dia entre os grupos de apoiadores.

A divisão foi notada até pelos assessores dos vereadores. “Se antes era um grupo só, agora são três. Vai ser interessante ver como vai ser quando tiver votação”, comentou uma fonte do Diário.

