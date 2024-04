Governo Lula é aprovado por 50% em SP, 52% em MG, 44% no PR e 49% em GO, aponta Genial/Quaest

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo é de 50% e em Minas Gerais, em 52%, diz pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11. No Paraná, 44% dos entrevistados aprovam o governo Lula e em Goiás, o índice chega a 49%.

Já a desaprovação ao governo Lula ficou em 48% em São Paulo, 47% em Minas Gerais, 54% no Paraná e 50% em Goiás. Não sabem ou não responderam 2% (SP), 1% (MG), 2% (PR) e 1% (GO).

A Genial/Quaest também aferiu a avaliação do governo Lula em cada um dos quatro Estados - se positiva, regular ou negativa. Em São Paulo, 32% dos entrevistados consideram o governo Lula positivo e em Minas, 34%. No Paraná, são 30% que acham positivo, enquanto em Goiás, o índice é de 32%.

A avaliação negativa ficou da seguinte forma: 37% em São Paulo, 35% em Minas, 41% no Paraná e 40% em Goiás. Já o governo Lula é considerado regular para 29% em São Paulo, 30% em Minas, 27% no Paraná e 27% em Goiás.

Não sabem ou não responderam 2% em São Paulo, 1% em Minas, 2% no Paraná e 1% em Goiás.

Economia

Em relação à economia no Brasil, 42% dos paulistas consideram que piorou, 23% que melhorou e 32% que ficou igual. Entre os mineiros, 45% acham que a economia nacional piorou, 23% que melhorou e 28% que ficou igual. Já entre os goianos, 45% acham que piorou, 24% que melhorou e 28% que ficou igual. Entre os paranaenses, 49% dizem que a economia do País piorou, 21% que melhorou e 27% que ficou igual.

O levantamento foi feito entre os dias 4 e 7 de abril e teve como público-alvo eleitores a partir de 16 anos. Foram entrevistados 1.656 eleitores em São Paulo, 1.506 em Minas, 1.121 no Paraná e 1.127 em Goiás. As margens de erro são de 2,4 pontos porcentuais em São Paulo, 2,5 em Minas, 2,9 no Paraná e 2,9 em Goiás. O nível de confiança é de 95%.