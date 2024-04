Palavra do Leitor - 11 de abril de 2024

Bom Prato

‘Bom Prato da Vila Luzita começa a servir jantar’ (Setecidades, ontem). Não estou aqui defendendo este ou aquele partido político ou fazendo apologia para nenhum governador, prefeito, deputado ou vereador. Porém, temos que parabenizar e reconhecer que o programa Bom Prato é um programa que traz alimento para um número expressivo de pessoas carentes e necessitadas. Sabemos que o mesmo foi criado no Estado de São Paulo em dezembro de 2000, para servir refeições de alta qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda. E nossa gratidão aos criadores e gestores dessa iniciativa não poderia ficar na casa do esquecimento. Sentir fome é uma das piores sensações que um ser humano pode vivenciar.

Cecél Garcia

Santo André

Cultura em S.Bernardo

Orlando Morando retorna para comandar a Pasta da Cultura de São Bernardo a responsável pelo Fundo Social Greici Picolo. Todos pensavam que ele colocaria Samara Dinis para pilotar a Pasta, a qual veio para tirar o lugar da adjunta Lígia Ramos, mas como Samara é ligada ao Partido dos Trabalhadores, ele resolveu deixar Greici e, com isso, o prefeito, que é antirracista, deixa de subir uma mulher negra para compor o time de alto escalão.

Sthephanie Lima

São Bernardo

Eleição em S.Bernardo – 1

O que vemos na política de São Bernardo – onde temos candidatos como Alex Manente, que não veio para ganhar, já que não quer sair de Brasília; Flávia Morando, servindo para atrapalhar/dividir e dar chances ao PT, pois o nosso atual prefeito pretende retornar em quatro anos; Luiz Fernando Teixeira, que, com a política desastrosa do atual presidente, não vai longe; e Marcelo Lima, que é um político que dará continuidade aos trabalhos na nossa cidade – é o medo do nosso prefeito de ficar longe da Prefeitura por oito a 10 anos, se tiver a reforma política. Alex Manente ou Marcelo Lima, eleitos, não sairão da Prefeitura em menos de oito ou 10 anos, por isso do não apoio a eles pelo prefeito.

Ailton Lima

São Bernardo

Eleição em S.Bernardo – 2

O Diário está devendo uma reportagem para nos mostrar quem é Flávia Morando.

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Leitores

Congratulo-me com o leitor Daniel Melim de S. Bernardo (Liberdade de expressão, dia 9), que critica a interpretação distorcida da reportagem do Diário (60 anos de golpe) de outro leitor, A. C. Ribeiro (Golpe, dia 7), justificando um golpe nos dias atuais por serem as condições atuais semelhantes às de 1964 ! Um absurdo! E critica também o jornal por publicar opiniões completamente equivocadas de fatos históricos! Ditadura nunca mais!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano