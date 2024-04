Paysandu vence o Remo nos pênaltis e vai à final da Copa Verde pela oitava vez

O Paysandu confirmou sua vaga na final da Copa Verde, ao eliminar o rival Remo nos pênaltis (4 a 3) depois do empate no tempo normal, nesta quarta-feira, no Mangueirão, em Belém (PA). O primeiro clássico Re-PA também tinha terminado igual e sem gols.

Com três títulos e maior campeão da competição, que reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, o Paysandu vai aguardar o vencedor do confronto entre Cuiabá-MT e Vila Nova-GO, que ainda não se enfrentaram nenhuma vez, para disputar a decisão. O time paraense chega à final pela oitava vez.

O duelo foi disputado em ritmo intenso, como é costume diante da rivalidade. Os gols saíram no primeiro tempo. O Paysandu abriu o placar com Bryan, aos 33 minutos, mas em seguida, após dois minutos, o Remo empatou com Bruno Bispo.

Nicolas abriu as cobranças a favor do Paysandu, mas chutou rente à trave. Giovanni Pavani e João Vieira converteram, até que Sillas carimbou a trave na segunda cobrança do Remo. Na sequência, Ruan Ribeiro, Ícaro, Jean Dias, Felipinho e Val Soares converteram, restando a Jaderson decidir se o embate ia para as alternadas. No entanto o atleta remista cobrou à meia altura e o goleiro Diogo Silva espalmou, antes da bola carimbar o travessão e sair, levando o Paysandu à decisão.

Os dois rivais voltam a se enfrentar no domingo, a partir das 17 horas, no Mangueirão, para decidir o título paraense. O Paysandu está em vantagem porque venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e agora pode perder até por um gol de diferença para conquistar o título estadual de 2024.