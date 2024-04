Agir declara apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima para prefeito de São Bernardo

O Agir declarou apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima (Podemos) para a Prefeitura de São Bernardo durante plenária municipal realizada na noite desta quarta-feira (10) no Jardim Ipê.

O evento contou com a presença de Denise Santos, presidente municipal; Jorginho Mota, vereador de Guarulhos e primeiro parlamentar autista do Brasil; Vivi Macedo, coordenadora técnica nacional do Agir; Marcelo Lima e Rosângela Lima, esposa do pré-candidato.

"Eu só tenho a agradecer. Quem me acolheu e escolheu foram eles. Eles estão me convidando para poder dar continuidade a um governo que deu certo. O que eu posso garantir ao Agir, aos moradores de São Bernardo e aos agentes políticos é meu comprometimento com a causa autista”, afirmou Lima.

O pré-candidato prosseguiu: “Vou trabalhar com muito afinco para retribuir a confiança que estão depositando em mim por meio do trabalho e dedicação para que a gente possa continuar transformando a vida do povo de São Bernardo".

Lima se filiou ao Podemos e confirmou sua pré-candidatura na última quinta-feira (4) na presença da deputada federal e presidente nacional do partido, Renata Abreu, que destacou o perfil trabalhador e a transformação que São Bernardo viveu nos últimos anos com as obras e ações feitas por ele.

O pré-candidato também recebeu o apoio da maior parte do grupo de situação na Câmara Municipal. Os vereadores da base de sustentação do governo de Morando declararam apoio à sua pré-candidatura. São eles: Danilo Lima, presidente da Casa; Ivan Silva, líder do governo; Joilson; Gordo da Adega; Palhinha; Netinho; Dr. Manoel; Toninho Tavares; Fran Silva; Burguês; Aurélio; Ary; Henrique Kabeça; Léo RR.