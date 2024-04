Atlético-MG vence na estreia da Arena MRV em Libertadores e se isola na liderança do Grupo G

Debutando com sua nova casa na Copa Libertadores, o Atlético-MG levou um pequeno susto na Arena MRV, mas saiu com os três pontos nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos. Com gols de Gustavo Scarpa e Paulinho, o time mineiro superou o Rosario Central-ARG por 2 a 1 e se isolou na liderança do Grupo G.

Após golear o Caracas-VEN na estreia, por 4 a 1, o Atlético-MG chegou a seis pontos, deixando o Rosario Central em segundo lugar, com três.

O primeiro tempo foi um verdadeiro teste de paciência para os mineiros. Chegando a 80% de posse de bola, os donos da casa encontraram um verdadeiro ferrolho argentino e não encontravam espaço para finalizar. Nem mesmo Hulk, acostumado a arriscar de longe, tinha sucesso.

A alternativa para quebrar as linhas e furar a retranca argentina foi o individualismo. Hulk fez bela jogada e serviu Scarpa, que bateu cruzado para balançar as redes, aos 38 minutos. O gol abriu a defesa argentina, porém Paulinho, cara a cara com o goleiro, desperdiçou uma grande chance para ampliar.

Na segunda etapa o duelo ficou mais aberto. O time brasileiro seguiu com amplo domínio e encontrava mais espaços, porém os argentinos também buscaram o jogo. Cervera pegou a sobra na pequena área e Everson fez grande defesa com os pés. Antes, Scarpa arriscou de longe e Broun também fez bela intervenção.

Com o passar do tempo, a concentração atleticana foi caindo e o castigo veio. Após saída errada na defesa, Malcorra recebeu na área e deixou tudo igual, aos 28. Mas o drama mineiro durou pouco tempo. Na saída de bola, Arana cruzou rasteiro e Paulinho marcou o segundo, aos 31. Paulinho quase marcou o terceiro, porém parou na trave. Ainda deu tempo de Jemerson evitar o gol de empate em cima da linha e garantir a vitória.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, quando estreia no Campeonato Brasileiro, às 16 horas, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Pela Libertadores, o time mineiro só volta a atuar daqui a duas semanas, diante do Peñarol-URU, de novo na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 ROSARIO CENTRAL-ARG

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho (Otávio) e Gustavo Scarpa (Alisson); Hulk (Igor Gomes) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

ROSARIO CENTRAL - Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ortiz, Mauricio Martínez (Giaccone), O'Connor. Malcorra e Campaz; Cervera (Martínez Dupuy). Técnico: Miguel Ángel Russo.

GOLS - Gustavo Scarpa, aos 38 minutos do primeiro tempo. Malcorra, aos 28, Paulinho aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jemerson e Guilherme Arana (Atlético-MG); Campaz, Mallo e Ortiz (Rosario Central).

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).