Lula culpa extrema direita por críticas de Elon a Moraes e ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionou as críticas do bilionário Elon Musk contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com o avanço da extrema direita. Em evento do Minha Casa, Minha Vida realizado nesta quarta-feira, 10, Lula chamou o dono do X (antigo Twitter) de "empresário americano que nunca produziu um pé de capim" no Brasil.

"O crescimento do extremismo de direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim neste País, ouse falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros, do povo brasileiro. Não é possível", afirmou.

Lula defendeu que os brasileiros devem brigar pela defesa da democracia e combater a "xenofobia do extremismo". "Nós temos uma coisa muito séria neste País e no mundo, que é se a gente quer viver em um regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo."

O Estadão mostrou, em outubro, que o governo federal mudou os parâmetros das velocidades de internet necessárias para conectar milhares de escolas públicas. A alteração foi realizada para favorecer a entrada da Starlink, integrada à SpaceX de Musk, no setor de conexão via satélite.

A política de conectar escolas à internet é uma das principais bandeiras do governo petista, e custaria R$ 8 bilhões até 2026. Após a publicação da reportagem, o governo recuou da medida e o ministro da Educação, Camilo Santana, decidiu reavaliar a criação dos novos parâmetros.

Nesta quarta-feira, 9, Lula também alfinetou Musk, sem citar nominalmente o bilionário. Segundo o presidente, Musk deveria usar o seu dinheiro para "ajudar a preservar" o meio ambiente. O "recado" também foi compartilhado pelo presidente na rede social pertencente ao empresário.

"Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra espaço lá fora, não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui, ele vai ter que usar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui", afirmou Lula.

Nesta segunda, 9, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também usou o X para criticar os ataques de Musk. Ela afirmou que as publicações do bilionário atacam "a soberania brasileira" e representam não só "uma ação coordenada contra a democracia", mas também "uma ação que visa lucro".

No sábado, 6, Musk utilizou a sua rede social para acusar Moraes de infringir a Constituição brasileira e promover a censura em decisões judiciais. Além do X, Musk é dono da montadora Tesla e da startup de foguetes SpaceX, que pretende levar astronautas para a Lua em parceria com a Nasa.

O bilionário atacou novamente Moraes no domingo, 7, dizendo que ele deveria renunciar à sua cadeira na Corte ou sofrer um impeachment. Em resposta, o ministro incluiu Musk como investigado no inquérito das milícias digitais por "dolosa instrumentalização" do X.