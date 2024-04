Avião fica de cabeça para baixo após queda no interior de Minas; piloto é resgatado

Um avião de pequeno porte usado para serviços de pulverização agrícola caiu na zona rural de Uberlândia na noite desta terça-feira, 9. A aeronave foi localizada de cabeça para baixo em uma área de mata fechada pelo Corpo de Bombeiros que realizou o trabalho de socorro ao piloto, único tripulante do avião.

De acordo com os bombeiros, o homem, de 39 anos, chegou a ficar preso nas ferragens após o acidente mas estava consciente no momento do resgate e apresentou fraturas no braço esquerdo, perna direita, sinais de traumatismo moderado na região da cabeça e escoriações no rosto.

No momento do socorro o homem não apresentava nenhum sangramento ativo e foi encaminhado ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde segue aos cuidados de uma equipe médica.

Durante os procedimentos no local do acidente o piloto contou aos bombeiros que o avião apresentou uma falha no motor, o que teria motivado a queda. As autoridades aeronáuticas e a perícia da Polícia Civil foram acionadas mas não comentaram o caso.