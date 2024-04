Fabiana Karla chega ao SBT para apresentar nova temporada do Bake Off Brasil

Nova casa! A atriz e apresentadora Fabiana Karla chega ao SBT para comandar a coprodução da 10ª temporada de Bake Off Brasil ? Mão na Massa, um dos reality shows gastronômicos de maior sucesso na televisão. Com data prevista para agosto deste ano, a ex-atriz da TV Globo, pilotará o programa ao lado dos júris, a chef confeiteira Carole Crema e do chef André Mifano.

Esta será a terceira experiência de Fabiana Karla como apresentadora. A artista pilotou o extinto Se Joga, programa lançado pela TV Globo, ela também comandou ao lado de Tom Cavalcante, o reality de comediantes LOL Brasil, no Prime Vídeo. Como atriz, ela tem a estreia da nova temporada Rensga Hits!, da Globoplay, prevista para este ano.

O programa será exibido pela plataforma de streaming Max, pelo SBT e pelo canal Discovery Home & Health. O formato é uma criação do Love Productions, licenciado e distribuído pela BBC Studios Distribution Limited.