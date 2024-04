Ana Hickmann compartilha clique com a família e se declara: - Sempre unidos

Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, dia 10, para fazer uma declaração de amor para a família. Ao lado das irmãs, dos sobrinhos e do filho, Alezinho, de 10 anos, a apresentadora contou sobre a importância dos familiares em sua vida.

- Nossa pequena grande família! As filhas da dona Reni e seus meninos. Por aqui, eles dominam! Como eu amo vocês. Juntos somos mais fortes, sempre unidos, escreveu ela.

Hickmann tem duas irmãs, Fernanda e Isabel, e três sobrinhos no total. Ela é mãe de Alezinho, fruto do casamento com o empresário Alexandre Correa, de quem se separou no final do ano passado após acusá-lo de violência doméstica.