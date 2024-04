São Bernardo e Diadema registram dois novos óbitos por dengue

São Bernardo e Diadema registraram dois novos óbitos por dengue em 2024, segundo última atualização do Painel de Controle da Doença SES (Secretaria Estadual de Saúde). Com a confirmação nas duas cidades, o número de vítimas fatais no Grande ABC subiu para sete, sendo dois em cada um dos municípios, dois em Santo André e um em Mauá. Outras dez mortes estão sob investigação na região.

As duas mortes confirmadas já estavam sendo investigadas, e teriam ocorrido em 21 de março em São Bernardo, em um paciente masculino, enquanto em Diadema o óbito foi contabilizado em uma mulher no dia 17 do mês passado - a idade de ambos não foi revelada, porém, segundo informações do Estado, os pacientes teriam entre 65 e 79 anos.

Do total de vítimas fatais na região, 71% eram mulheres, com idade acima dos 35 anos - quatro pacientes tinham idade acima de 50 anos. O primeiro óbito por dengue em 2024 ocorreu no dia 8 de fevereiro, em Mauá, e foi notificado quase um mês depois, em 4 de março.

O número de casos confirmados no Grande ABC se aproxima de 9.000 ocorrências, totalizando 8.919 registros no ano. Em apenas seis dias, as notificações aumentaram 23,2%, quando foram contabilizados 7.236 casos na última quinta-feira (4). As secretarias de Saúde investigam ainda outros 3.539 casos prováveis.

O total de ocorrências por dengue registradas neste ano supera em 938% os casos prováveis de 2023, quando foram contabilizados 859 registros, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

No Estado, 512 mil casos de dengue foram confirmados e 159.839 estão sendo investigados. São Paulo atingiu 250 mortes pela doença, e investiga ainda outros 542 óbitos. O País se aproxima dos 3 milhões de registros neste ano, e totaliza 2,9 milhões de ocorrências e 1.117 mortes.

SINAIS E SINTOMAS

A dengue é uma doença febril aguda e causa debilidade. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles pode progredir para formas graves, inclusive vir a óbito. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, todas as pessoas que apresentarem febre de 39°C a 40°C de início repentino e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações - dor de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares e dor atrás dos olhos – devem procurar imediatamente um serviço de saúde.

“O órgão reforça ainda que ninguém deve fazer uso de medicamentos sem conhecimento médico porque isso pode agravar os sintomas”.