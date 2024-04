Chico Moedas afirma que sua vida virou de cabeça para baixo após Luísa Sonza expor traição em rede nacional

Oh, Chico se tu me quiseres... E ele não quis! Pois é, desde que Luísa Sonza expôs a traição de Chico Moedas no programa de Ana Maria Braga, em plena rede nacional, a vida do influenciador nunca mais foi a mesma. Em entrevista ao podcast PodPah, ele desabafou e contou que criaram uma imagem dele que não bate com a realidade.

- Minha vida ficou maluca, muita coisa [aconteceu], pô... [Mas] o que me pega é que afeta muito quem tá em volta [de mim] e isso é horroroso.

E continuou:

- Como um todo, não sei [se mais ajudou ou atrapalhou]. É difícil pensar sobre isso. [...] Tem coisa que dou risada. Tem momentos que acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade. Li um comentário assim: é exatamente o que um aquariano nato falaria... Eu sou taurino, para começar.