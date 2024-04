Ana Castela e Gustavo Mioto teriam sido vistos aos beijos em festa

Será que eles vão retomar o romance? Ana Castela teria sido vista aos beijos com Gustavo Mioto durante uma festa realizada após a gravação de Herança Boiadeira, seu novo DVD. Os eventos foram realizados em Londrina, no interior do Paraná.

Segundo informações do Portal Leo Dias, fontes que estavam presentes na festa relataram ter visto os cantores se beijando pelos cantos da fazenda. Os artistas, que anunciaram o término do relacionamento em janeiro, supostamente se entrosaram bastante ao longo da noite.

A festa teria prezado pela discrição ao pedir que todos os convidados entregassem seus celulares para serem guardados em um local restrito antes de entrarem. Desta forma, todos os momentos aproveitaram um evento privado e tiveram seus momentos respeitados, o que supostamente ajudou Ana e Gustavo a curtirem a companhia um do outro.