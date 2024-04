Camila Moura entra ao vivo no Mais Você e diz que teve mensagem ignorada por Lucas Buda

Foi assim, ao vivo para todo Brasil, que Camila Moura conversou com Lucas Buda pela primeira vez desde a saída dele do BBB24. Emocionada e visualmente abalada, ela participou do Mais Você e contou que o ex-marido ignorou uma tentativa de contato que ela fez com ele durante a madrugada.

Lucas não falou nada, e se manteve atento enquanto Camila contava um pouco dos problemas de saúde que desenvolveu durante o período dele na casa. Vale lembrar que Moura anunciou a separação do marido após a aproximação dele com Pitel na casa do BBB.

Em sua fala, Camila declarou:

- Eu só acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim. Esperava um pingo de ombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Eu só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Você sabe que eu te apoiei, que eu tentei.

E continua:

- Eu enviei uma mensagem para você e você optou por não receber. É isso, boa sorte aí. Não desejo nada de ruim para você.