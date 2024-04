Na sexta, Sesc Santo André recebe música e diálogo no Palco em "Tudo Nosso"

O palco se torna o cenário onde a música e a conversa se entrelaçam, destacando o instrumento em cada apresentação. Este é o conceito por trás do projeto Música e Diálogo no Palco, que, dessa vez, recebe o show Tudo Nosso, protagonizado pelo Regional Ginga Ligeira, liderado por Alan Silva, nesta sexta-feira (12) no teatro do Sesc Santo André, das 20h às 21h30.

Ao som de composições autorais e clássicos da música popular brasileira, o público é convidado a uma jornada musical que vai além da mera performance. Entre cada música, há espaço para diálogos sobre a relação pessoal dos músicos com seus instrumentos, além de uma exploração do papel desses instrumentos em diferentes gêneros musicais. O septeto é composto por violões de seis e sete cordas, cavaco, pandeiro, flauta transversal, trombone e saxofone.

Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 50. Informações podem ser consultadas na Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar, ou pelo telefone (11) 4469-1200.