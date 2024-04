Grupo Saúde e Cuidados Pessoais sobe 0,43% em março ante 0,65% em fevereiro no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 0,43% a mais com saúde e cuidados pessoais em março, uma contribuição de 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,16% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em fevereiro, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais havia subido 0,65% e gerado uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para uma taxa geral de 0,83% do IPCA.

O avanço do grupo Saúde e Cuidados Pessoais em março foi influenciado por reajustes do plano de saúde (0,77%) e dos produtos farmacêuticos (0,52%).

Entre os farmacêuticos, os destaques foram os aumentos no anti-infeccioso e antibiótico (1,27%) e no analgésico e antitérmico (0,55%).