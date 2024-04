Em meio a boatos de romance, Preta Gil compartilha vídeo enquanto turista com O Kanalha: Minha guia turística

Ela está aproveitando a vida! Preta Gil compartilhou sua visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com os seguidores nas redes sociais. No entanto, o que chamou a atenção foi que a cantora não estava sozinha, e sim acompanhada de O Kanalha, cantor que vem sendo apontado como seu suposto novo affair.

Como você viu, os dois participaram juntos do TVZ e, depois, curtiram uma noite de drinks na casa de Preta.

Nos Stories, O Kanalha também compartilhou um vídeo da cantora no Cristo. Nas imagens, ele disse:

- Hoje eu vi a Preta atender mais de 100 pessoas aqui, minha guia turística, brincou ele.

Logo depois, nos Stories de Preta, ele continuou:

- Melhor guia turística impossível, só bateu 100 fotos aqui só, ela é braba.

Falando com os seguidores, Preta explicou o motivo da visita:

- Viemos aqui agradecer.

Será que está rolando algo ou é amizade?